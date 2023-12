сегодня



Новый ЕР WRATH OF LOGARIUS доступен для прослушивания



'Necrotic Assimilation' , новый ЕР WRATH OF LOGARIUS, доступен для прослушивания ниже:



Трек-лист:



1. At the Knighted Throne

2. Swarm

3. The Burning One

4. I, The Void Dweller

5. Soul Ascension

6. Gates







