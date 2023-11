все новости группы







20 ноя 2023 : Новая песня BEYOND GOD



Новая песня BEYOND GOD



"A Siren's Cry", новая песня группы BEYOND GOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Great Divide, выход которого запланирован на восьмое декабря на Wormholedeath:



"Cronos"

"Frostbite"

"Coronation"

"Heartbreaker"

"The Great Divide"

"A Siren's Cry"

"Pierced"

"The Elder Tree"

"Aphantasia"

