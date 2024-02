6 фев 2024



Концертное видео BEYOND GOD



"Cronos", новое концертное видео группы BEYOND GOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Great Divide, выпущенного восьмого декабря:



"Cronos"

"Frostbite"

"Coronation"

"Heartbreaker"

"The Great Divide"

"A Siren's Cry"

"Pierced"

"The Elder Tree"

"Aphantasia"

"After Love Ends"







просмотров: 173