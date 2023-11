сегодня



Новое видео KOBRA PAIGE



"Under One Sun", новое видео KOBRA PAIGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Like No Other , выходящего пятого апреля. Продюсером материала был Brian Howes (Skillet, Linkin Park, Simple Plan).







