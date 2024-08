сегодня



Новый альбом KOBRA PAIGE доступен для прослушивания



"Like No Other", дебютный сольный альбом KOBRA PAIGE, доступен для прослушивания ниже:



"Rebirth" (intro)

"Under One Sun"

"Love What I Hate"

"HOTT."

"Like No Other"

"Shakedown"

"Thank You"

"Unbreakable"

"Dreamer"

"Epiphany"

"It's Not Bluegrass Anymore"

"Liberation"

"Freedom"

"Genesis"







