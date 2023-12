сегодня



Новая песня EXOCRINE



“Life”, новая песня группы EXOCRINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Legend, выход которого запланирован на 26 января на Season Of Mist:



“Presage”

“Legend”

“Life”

“Eidolon”

“The Altar Of War”

“Dust In The Naught”

“Warlock”

“Dragon”

“The Oath”

“By The Light Of The Pyre”

“Cryogenisation” (Bonus Track)







