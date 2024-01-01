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Exocrine

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|||| 9 янв 2024

Новое видео EXOCRINE



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"Eidolon", новое видео группы EXOCRINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Legend, выход которого запланирован на 26 января на Season Of Mist:

“Presage”
“Legend”
“Life”
“Eidolon”
“The Altar Of War”
“Dust In The Naught”
“Warlock”
“Dragon”
“The Oath”
“By The Light Of The Pyre”
“Cryogenisation” (Bonus Track)

EXOCRINE Debut "Eidolon" Music Video




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