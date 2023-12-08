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Новое видео ELETTRA STORM



Higher than the Stars, новое видео ELETTRA STORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома 'Powerlords', релиз которого намечен на 16 февраля.







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