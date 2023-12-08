×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
DORO PESCH: «Все животные для меня священны»
44
SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
40
BRUCE DICKINSON представил новое видео
30
TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»
22
Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30...
18
Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной
17
Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил»
16
Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга кос...
16
Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени...
15
KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH
15
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
DORO PESCH: «Все животные для меня священны»
44
SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
40
BRUCE DICKINSON представил новое видео
30
TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»
22
Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30...
18
все новости группы
Elettra Storm
Италия
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/ElettraStorm
8 дек 2023
:
Новое видео ELETTRA STORM
29 ноя 2023
:
ELETTRA STORM на Scarlet Records
сегодня
Новое видео ELETTRA STORM
Higher than the Stars, новое видео ELETTRA STORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома 'Powerlords', релиз которого намечен на 16 февраля.
+1
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
8 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Как-то странно - показали своё итальянское происхождение в названии, а поют всё равно на английском.
просмотров: 263
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).