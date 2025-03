сегодня



Новое видео ELETTRA STORM



“Alone”, новое видео ELETTRA STORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома 'Powerlords', релиз которого состоялся 16 февраля:



“Higher Than The Stars”

“Redemption”

“Origin Of Dreams”

“Powerlords”

“Alone”

“Heirs Of The Descent”

“Sacrifice Of Angels”

“Spirit Of The Moon”

“Voices In The Wind”







+0 -0



просмотров: 137