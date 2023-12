сегодня



Новое видео MERRIMACK



"Sulphurean Synods", новое видео группы MERRIMACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Of Grace and Gravity, выходящего восьмого марта:



1. Sulphurean Synods (6:42) [WATCH]

2. Sublunar Despondency (7:07)

3. Dead and Distant Clamors (5:35)

4. Wounds that Heal (6:44)

5. Starving Crowns (8:05)

6. Under the Aimless Spheres (7:01)

7. Embalmer’s Wine (6:59)







