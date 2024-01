все новости группы







10 янв 2024 : Новая песня MERRICMACK



10 янв 2024



Новая песня MERRICMACK



“Dead And Distant Clamors”, новая песня группы MERRIMACK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Of Grace And Gravity, выход которого запланирован на восьмое марта на Season Of Mist:



“Sulphurean Symbols”

“Sublunar Despondency”

“Dead And Distant Clamors”

“Wounds That Heal”

“Starving Crowns”

“Under The Aimless Spheres”

“Embalmer’s Wine”







