Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от DEATHLESS LEGACY



“Christian Woman”, новое видео DEATHLESS LEGACY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из переиздания альбома Rituals Of Black Magic, релиз которого намечен на 12 января:



“The Grimoire”

“Rituals Of Black Magic”

“Abyss”

“Vigor Mortis”

“Bloodbath”

“I Summon The Spirits”

“Homunculus”

“Ars Goetia”

“Hex”

“Read The Bones”

“Litch”

“Haruspex”

“Dominus Inferi”

“Christian Woman” (Type O Negative cover)

“Rituals Of Black Magic” (live)

“Dominus Inferi” (piano version)







