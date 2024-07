сегодня



Винил DEATHLESS LEGACY выйдет летом



DEATHLESS LEGACY выпустят виниловую версию альбома Mater Larvarum (тираж 300 копий) на Scarlet Records 19 июля:



"Ora Pro Nobis"

"Nightfall"

"Hollow"

"Fade Into The Dark"

"The Coven"

"Absolution"

"Moonless Night"

"Queen Of The Infernal Pantheon"

"Altar Of Bones"

"Run"

"Mater Larvarum"







+0 -0



просмотров: 146