18 дек 2023 : Альбом NIGHTBLAZE выйдет весной



Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group сообщили о том, что дебютная пластинка NIGHTBLAZE, получившая название "Nightblaze", будет выпущена 22 марта. Премьера первого сингла намечена на десятое января:



"Sudden Blast"

"Take On Me"

"You're Gone"

"Diana"

"Tell Me"

"Hold On To Me"

"Carry On"

"Fading Away"

"Fragments Of Time"

"Daughter"







