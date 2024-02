сегодня



Новое видео NIGHTBLAZE



"Daughter", новое видео группы NIGHTBLAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nightblaze", выходящего 22 марта на Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group:



"Sudden Blast"

"Take On Me"

"You're Gone"

"Diana"

"Tell Me"

"Hold On To Me"

"Carry On"

"Fading Away"

"Fragments Of Time"

"Daughter"







+0 -0



просмотров: 131