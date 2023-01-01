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Voidgazer

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16 дек 2023 : VOIDGAZER на Atomic Fire Records



сегодня



VOIDGAZER на Atomic Fire Records



Atomic Fire Records сообщили о подписании контракта с группой VOIDGAZER:



«VOIDGAZER очень хотят присоединиться к команде Atomic Fire Records и встать плечом к плечу не только с группами, определившими целые жанры, но и с другими новичками, которые также хотят доказать что-то миру. Мы считаем, что находимся в нужном месте и в нужное время, чтобы помочь переписать правила так, как это сделали наши предшественники. Их ДНК течет по нашим венам, а глобальное видение Atomic Fire Records стоит за нами, и VOIDGAZER готовы написать свою собственную главу в истории хэви-металла!»







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