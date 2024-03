сегодня



Новая песня VOIDGAZER



"Jesus Take The Needle", новая песня группы VOIDGAZER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Dance Of The Undesirables, выход которого запланирован на 19 апреля на Reigning Phoenix Music (RPM):



“Jesus Take The Needle”

“Dance Of The Undesirables”

“Expectations Management”

“Blast Equalizer”

“Sexual Sadist Serial Slasher”

“Grand Appeasement”

“From Nothing”







+0 -0



просмотров: 88