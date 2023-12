сегодня



Новое видео UNDEAD



"Feast For The Worms" , новое видео группы UNDEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Putrefactio, выпущенного в мае:



"Feast For The Worms"

"Intermediate State Of Reallity"

"Zugzwang"

"Demon Of A Thousand Lies"

"The Serpent's Gift"

"Discordia"

"Last Dark Age"

"The Call Of The Void"

"Mortificatio"

"Putrefactio"







