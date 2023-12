сегодня



GENERATION KILL исполнили EXODUS



Видео исполнения GENERATION KILL классических тем EXODUS "A Lesson In Violence", "War Is My Shepherd" и "The Toxic Waltz" вместе с бывшим гитаристом группы Rick'ом Hunolt'ом, доступно для просмотра ниже.























+1 -0



просмотров: 167