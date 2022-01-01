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TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
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Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
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Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!
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Новая песня MESHUGGAH
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TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
16
Новое видео SCORPIONS
16
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
13
Новое видео DEEP PURPLE
10
Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!
10
все новости группы
Generation Kill
США
Metal
Thrash Metal
http://www.generationkillband.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/officialgenerationkill
8 мар 2022
:
Новое видео GENERATION KILL
4 окт 2021
:
Новая песня GENERATION KILL
21 июл 2021
:
Новое видео GENERATION KILL
3 июн 2021
:
Новая песня GENERATION KILL
11 окт 2017
:
Кавер-версия AGENT ORANGE от GENERATION KILL
21 янв 2015
:
DMC запишет совместный альбом с GENERATION KILL
13 ноя 2014
:
Новое видео GENERATION KILL
26 июн 2014
:
Новое видео GENERATION KILL
20 ноя 2013
:
Трейлер нового альбома GENERATION KILL
28 окт 2013
:
Видео с текстом от GENERATION KILL
21 окт 2013
:
Трейлер нового альбома GENERATION KILL
16 окт 2013
:
Видео с текстом от GENERATION KILL
8 окт 2013
:
Трейлер нового альбома GENERATION KILL
24 сен 2013
:
Новый альбом GENERATION KILL выйдет в ноябре
15 авг 2013
:
GENERATION KILL на NUCLEAR BLAST RECORDS
8 дек 2012
:
GENERATION KILL работают над вторым альбомом
12 ноя 2012
:
ZEUSS будет продюсировать новый альбом GENERATION KILL
20 июл 2012
:
Новая песня GENERATION KILL
29 фев 2012
:
Видео с выступления GENERATION KILL
15 янв 2012
:
GENERATION KILL исполнили кавер-версию METALLICA
28 ноя 2011
:
Новое видео GENERATION KILL
15 сен 2011
:
Семплы дебютного альбома GENERATION KILL
8 сен 2011
:
Новая песня GENERATION KILL
6 июл 2011
:
Трек-лист нового альбома GENERATION KILL
23 мар 2011
:
Новая песня GENERATION KILL
17 фев 2011
:
GENERATION KILL на SEASON OF MIST
6 авг 2010
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GENERATION KILL нашли лейбл
21 июл 2010
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Новое видео GENERATION KILL
2 июл 2010
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Новая песня GENERATION KILL
7 июл 2009
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Фронтмен EXODUS запустил новый проект
8 мар 2022
Новое видео GENERATION KILL
"Dogs Of War", новая песня группы GENERATION KILL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "MKUltra", выход которого состоялся на Blood Blast Distribution и Art Is War Records.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).