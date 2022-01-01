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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 16
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
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Generation Kill

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8 мар 2022 : 		 Новое видео GENERATION KILL

4 окт 2021 : 		 Новая песня GENERATION KILL

21 июл 2021 : 		 Новое видео GENERATION KILL

3 июн 2021 : 		 Новая песня GENERATION KILL

11 окт 2017 : 		 Кавер-версия AGENT ORANGE от GENERATION KILL

21 янв 2015 : 		 DMC запишет совместный альбом с GENERATION KILL

13 ноя 2014 : 		 Новое видео GENERATION KILL

26 июн 2014 : 		 Новое видео GENERATION KILL

20 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома GENERATION KILL

28 окт 2013 : 		 Видео с текстом от GENERATION KILL

21 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома GENERATION KILL

16 окт 2013 : 		 Видео с текстом от GENERATION KILL

8 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома GENERATION KILL

24 сен 2013 : 		 Новый альбом GENERATION KILL выйдет в ноябре

15 авг 2013 : 		 GENERATION KILL на NUCLEAR BLAST RECORDS

8 дек 2012 : 		 GENERATION KILL работают над вторым альбомом

12 ноя 2012 : 		 ZEUSS будет продюсировать новый альбом GENERATION KILL

20 июл 2012 : 		 Новая песня GENERATION KILL

29 фев 2012 : 		 Видео с выступления GENERATION KILL

15 янв 2012 : 		 GENERATION KILL исполнили кавер-версию METALLICA

28 ноя 2011 : 		 Новое видео GENERATION KILL

15 сен 2011 : 		 Семплы дебютного альбома GENERATION KILL

8 сен 2011 : 		 Новая песня GENERATION KILL

6 июл 2011 : 		 Трек-лист нового альбома GENERATION KILL

23 мар 2011 : 		 Новая песня GENERATION KILL

17 фев 2011 : 		 GENERATION KILL на SEASON OF MIST
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|||| 8 мар 2022

Новое видео GENERATION KILL



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"Dogs Of War", новая песня группы GENERATION KILL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "MKUltra", выход которого состоялся на Blood Blast Distribution и Art Is War Records.

GENERATION KILL Drops Music Video For 'Dogs Of War' Feat. Ex-CRO-MAGS Frontman JOHN JOSEPH





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