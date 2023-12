сегодня



Новое видео MIDJUNGARDS



"Chosen By The Gods", новое видео MIDJUNGARDS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘When Empires Fall‘, релиз которого намечен на 26 января на Dark Trails Records:



1. Intro

2. The Last March

3. Chosen By The Gods

4. Stronger Than Hate and Love

5. When Empires Fall

6. Age Is A Number

7. In Dragon’s Blood

8. The Ring

9. Father And Son

10. Written In The Heart







