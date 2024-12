сегодня



"Ermesinda", новое видео MIDJUNGARDS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Ravens And Eagles‘, релиз которого намечен на следующий год:



"Intro"

"Ansis's Wrath"

"Ermesinda"

"Teiws's Sword"

"Ravens And Eagles"

"Roderick's Revenge"

"Hraudung"

"Cross And Hammer"

"From Slaves To Kings"

"Great King's Farewell"







просмотров: 91