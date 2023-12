сегодня



ROWAN ROBERTSON и DOOGIE WHITE исполнили материал RAINBOW и DIO



Rowan Robertson (DIO) и Doogie White (RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN, MICHAEL SCHENKER) объединили усилия для европейских гастролей, в рамках которых они исполняют материал RAINBOW и DIO, — видео с одного из выступлений, которое состоялось седьмого декабря в Kino Regis, Bochnia, Poland, доступно для просмотра ниже:



04:30 Intro

06:10 Kill The King (by RAINBOW)

10:35 Too Late For Tears (by RAINBOW)

17:35 The Last In Line (by DIO)

24:10 Man On The Silver Mountain (by RAINBOW)

29:00 Lock Up The Wolves (by DIO)

37:40 Black Masquarade (by RAINBOW)

44:50 Ariel (by RAINBOW)

52:05 Holy Diver (by DIO)

57:31 Don't Talk To Strangers (by DIO)

1:04:09 Long Live Rock 'N' Roll (by RAINBOW)

1:09:00 Heaven And Hell (by BLACK SABBATH)

1:16:53 We Rock (by DIO)

1:23:45 Rainbow In The Dark (by DIO)

1:31:20 Temple Of The King (by RAINBOW)















