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Doogie White

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Страна
United KingdomВеликобритания
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|||| 11 авг 2021

DOOGIE WHITE — о прослушивании в IRON MAIDEN



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DOOGIE WHITE поделился воспоминаниями о том, как пробовался на роль вокалиста IRON MAIDEN:

«Я записывался в Брюсселе (Бельгия), работал над альбомом, и тут мне позвонил мой друг и сказал, что Bruce собирается покинуть IRON MAIDEN в конце тура, и я должен отправить запись в Sanctuary [управляющую компанию MAIDEN]. Так что когда я вернулся домой после записи альбома, я записал четыре или пять песен и отправил их. И со мной связались и сказали, что я буду петь с IRON MAIDEN в понедельник. Я получил кассету с, кажется, 20 песнями или около того, и мне пришлось выучить их за выходные. Тогда я был моложе; я мог всё запомнить. Я спел с ними в понедельник.

Это было в доме Steve'a Harris'a. Студия находилась в старом фермерском доме, они стояли вокруг меня. Со мной были Janick [Gers], Davey [Murray] и Steve, а Nicko [McBrain] посадили позади меня, так что, по крайней мере, барабаны были сзади. И мы просто исполняли песни. Мы выпили по чашке чая и съели печенье. А потом мы вернулись и сделали ещё несколько песен. А затем они снова пригласили меня. Но они отдали работу Blaze'у. И Blaze проделал отличную работу. И тогда планеты сошлись, вселенная была спасена, а IRON MAIDEN стали величайшей металлической группой на планете».

DOOGIE WHITE Looks Back On His IRON MAIDEN Audition, Says BLAZE BAYLEY











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КомментарииСкрыть/показать 4 )

antoner


11 авг 2021, 21:04		Киске,Дуги Вайт,Беладонна,Тэйт....кто ещё???Хорошо что Блэйз тогда пришёл

Corpsegrinder04


11 авг 2021, 21:24		Киске,Дуги Вайт,Беладонна,Тэйт....кто ещё???
Булгаков из Легиона ещё что-то пел.
А если серьёзно недавно смотрел как Blaze пел Hallowed вместе с этим петухом дырявым из Бельгии Thomas Zwijsen, так Дикинсон сейчас конечно и рядом не стоит по исполнению. Но как Блейз пел это в 90-х - конечно печально смотреть. У него голос со временем только круче стал, в разы.

RomV


12 авг 2021, 05:19		Вот лучше бы Уайта взяли в группу, чем Бэйли. Его слушать намного приятнее. Но тогда бы не было замечательного Stranger In Us All

olly71


12 авг 2021, 09:20		Что было то было и обратно уже ничего не вернуть . С Блэйзом были записаны два шикарных альбома с Дуги было бы тоже неплохо ( он на сцене более бодрый чем Блейз ). Но и Блейз и Дуги были бы лучше чем Брюс последние годы.


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