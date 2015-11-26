11 авг 2021



DOOGIE WHITE — о прослушивании в IRON MAIDEN



DOOGIE WHITE поделился воспоминаниями о том, как пробовался на роль вокалиста IRON MAIDEN:



«Я записывался в Брюсселе (Бельгия), работал над альбомом, и тут мне позвонил мой друг и сказал, что Bruce собирается покинуть IRON MAIDEN в конце тура, и я должен отправить запись в Sanctuary [управляющую компанию MAIDEN]. Так что когда я вернулся домой после записи альбома, я записал четыре или пять песен и отправил их. И со мной связались и сказали, что я буду петь с IRON MAIDEN в понедельник. Я получил кассету с, кажется, 20 песнями или около того, и мне пришлось выучить их за выходные. Тогда я был моложе; я мог всё запомнить. Я спел с ними в понедельник.



Это было в доме Steve'a Harris'a. Студия находилась в старом фермерском доме, они стояли вокруг меня. Со мной были Janick [Gers], Davey [Murray] и Steve, а Nicko [McBrain] посадили позади меня, так что, по крайней мере, барабаны были сзади. И мы просто исполняли песни. Мы выпили по чашке чая и съели печенье. А потом мы вернулись и сделали ещё несколько песен. А затем они снова пригласили меня. Но они отдали работу Blaze'у. И Blaze проделал отличную работу. И тогда планеты сошлись, вселенная была спасена, а IRON MAIDEN стали величайшей металлической группой на планете».







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