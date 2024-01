сегодня



Новое видео VITRIOL



Shame and its Afterbirth, новое видео VITRIOL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Suffer & Become’, выход которого намечен на 26 января на Century Media:



Shame and its Afterbirth

The Flowers of Sadism

Nursing from the Mother Wound

The Isolating Lie of Learning Another

Survival’s Careening Inertia

Weaponized Loss

Flood of Predation

Locked in Thine Frothing Wisdom

I am Every Enemy

He Will Fight Savagely







