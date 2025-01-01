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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
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Vitriol

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|||| 31 мар 2025

Новый участник VITRIOL



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VITRIOL сообщили о том, что новым участником группы стал Keith Merrow (Conquering Dystopia, Nightmarer).

«Мы очень рады сообщить, что @keithmerrow стал согитаристом Vitriol. Для тех, кто не знаком с творчеством Keith'а, он очень плодовитый исполнитель, автор песен и музыкант мирового класса. Мы очень рады его появлению в составе группы в преддверии записи LP3».

Keith: «Vitriol напоминает мне, почему я люблю гитару и экстремальную музыку. В звучании группы есть энергия, которая может исходить только из места истинной страсти к экстремальному искусству. Я очень взволнован и мотивирован работать с Kyle и Matt над предстоящими турами и альбомами»



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