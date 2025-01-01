31 мар 2025



Новый участник VITRIOL



VITRIOL сообщили о том, что новым участником группы стал Keith Merrow (Conquering Dystopia, Nightmarer).



«Мы очень рады сообщить, что @keithmerrow стал согитаристом Vitriol. Для тех, кто не знаком с творчеством Keith'а, он очень плодовитый исполнитель, автор песен и музыкант мирового класса. Мы очень рады его появлению в составе группы в преддверии записи LP3».



Keith: «Vitriol напоминает мне, почему я люблю гитару и экстремальную музыку. В звучании группы есть энергия, которая может исходить только из места истинной страсти к экстремальному искусству. Я очень взволнован и мотивирован работать с Kyle и Matt над предстоящими турами и альбомами»





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