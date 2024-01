9 янв 2024



Новая песня DEAD POET SOCIETY



"My Condition", новая песня группы DEAD POET SOCIETY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Fission, выход которого запланирован на 26 января на Spinefarm:



"- 5:29:45"

"Running In Circles"

"Hurt"

"How Could I Love You?"

"I hope you hate me."

"UTO"

"Tipping Point"

"LA Queen"

"Hard To Be God"

"81 Tonnes"

"My Condition"

"KOET"

"Black and Gold"







+0 -0



просмотров: 155