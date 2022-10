сегодня



DEAD POET SOCIETY переиздают альбом



14 октября DEAD POET SOCIETY выпустят делюкс-версию альбома "-!-".



Трек-лист:



“-!-“

“.futureofwar.”

“.burymewhole.”

“.getawayfortheweekend.”

“.AmericanBlood.”

“.intoodeep.”

“.georgia.”

“-JU-“

“I Never Loved Myself Like I Loved You”

“.SALT.”

“.CoDA.”

“.loveyoulikethat.”

“-gopi-“

“.lovemelikeyoudo.”

“.beenherebefore.”

“.haunted.”

“Lo Air” (2022 Version)

“.CoDA.” (Stripped)

“.AmericanBlood.” (Stripped)

“.SALT.” (Jordan Fish Remix)

“.intoodeep.” (Live In Denver)

“.SALT.” (Live in Kansas City)





