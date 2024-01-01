Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 39
*David встретил Sarah 30
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 30
*Умер Джеймс Коттак 20
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 19
*Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое в... 19
*ACCEPT нашли «мага струн» 18
*KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH 17
*Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW 16
*Басист KROKUS: «В какой-то степени логотип KROKUS стал прооб... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 39
*David встретил Sarah 30
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 30
*Умер Джеймс Коттак 20
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 19
[= ||| все новости группы



*

The Vision Bleak

*



16 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE VISION BLEAK

2 июн 2016 : 		 Новая песня THE VISION BLEAK

5 май 2016 : 		 Видео с текстом от THE VISION BLEAK

3 сен 2013 : 		 Новое видео THE VISION BLEAK

22 авг 2013 : 		 Новая песня THE VISION BLEAK

2 авг 2013 : 		 Новый альбом THE VISION BLEAK выйдет в сентябре

10 мар 2013 : 		 THE VISION BLEAK начали запись

30 дек 2010 : 		 Совместное выступление THE VISION BLEAK и Niklas'а Kvarforth'а

26 мар 2010 : 		 Тизер и песня THE VISION BLEAK

8 фев 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома THE VISION BLEAK

14 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома THE VISION BLEAK

23 ноя 2009 : 		 Новый альбом THE VISION BLEAK выйдет в марте

2 июл 2007 : 		 THE VISION BLEAK завершили работу над новым альбомом

25 янв 2007 : 		 THE VISION BLEAK готовят третий альбом

4 авг 2005 : 		 THE VISION BLEAK: темное путешествие в Карпаты
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от THE VISION BLEAK



zoom
Weird Tales Chapter IV & V, официальное видео с текстом от THE VISION BLEAK, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Weird Tales.

Schwadorf: «Представляем вам первый отрывок из нашего нового альбома "Weird Tales" в виде двух глав. Этот альбом — однотрековый опус тьмы и величия, который мы очень долго хотели воплотить в жизнь. Композиции "Once I Was a Flower" и "The Premature Burial" похожи на центральные части "Weird Tales". Обе посвящены смерти, погребению и похоронам, но в то же время они вряд ли могут быть более разными. Книга "'Once I Was a Flower", основанная на красивейшем рассказе Лафкадио Хирна, — прекрасное готическое произведение, печальное и красивое. В нем повествуется о цветке и его аромате — его духе, — который делит могилу с только что умершей молодой женщиной. Поэма " The Premature Burial" ("Преждевременное погребение") вызывает ужас перед погребением заживо, что, конечно же, основано на сборнике Эдгара Аллена По о случаях, когда людей постигла эта ужасная участь. Песня "Once I Was a Flower" занимает особое место в моем сердце. Это не только первая музыкальная идея для "Weird Tales", сформировавшая концепцию, но и просто самый готический и прекрасный поэтический рассказ, который я когда-либо читал. Он прекрасен до невозможности и в то же время передает наше романтическое мироощущение одухотворенной, энергичной натуры»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 133

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом