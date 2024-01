сегодня



Weird Tales Chapter IV & V, официальное видео с текстом от THE VISION BLEAK, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Weird Tales.



Schwadorf: «Представляем вам первый отрывок из нашего нового альбома "Weird Tales" в виде двух глав. Этот альбом — однотрековый опус тьмы и величия, который мы очень долго хотели воплотить в жизнь. Композиции "Once I Was a Flower" и "The Premature Burial" похожи на центральные части "Weird Tales". Обе посвящены смерти, погребению и похоронам, но в то же время они вряд ли могут быть более разными. Книга "'Once I Was a Flower", основанная на красивейшем рассказе Лафкадио Хирна, — прекрасное готическое произведение, печальное и красивое. В нем повествуется о цветке и его аромате — его духе, — который делит могилу с только что умершей молодой женщиной. Поэма " The Premature Burial" ("Преждевременное погребение") вызывает ужас перед погребением заживо, что, конечно же, основано на сборнике Эдгара Аллена По о случаях, когда людей постигла эта ужасная участь. Песня "Once I Was a Flower" занимает особое место в моем сердце. Это не только первая музыкальная идея для "Weird Tales", сформировавшая концепцию, но и просто самый готический и прекрасный поэтический рассказ, который я когда-либо читал. Он прекрасен до невозможности и в то же время передает наше романтическое мироощущение одухотворенной, энергичной натуры» http://www.the-vision-bleak.de







