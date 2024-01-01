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*SLAYER вернулись! 65
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
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The Vision Bleak

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22 фев 2024 : 		 Новое видео THE VISION BLEAK

16 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE VISION BLEAK

2 июн 2016 : 		 Новая песня THE VISION BLEAK

5 май 2016 : 		 Видео с текстом от THE VISION BLEAK

3 сен 2013 : 		 Новое видео THE VISION BLEAK

22 авг 2013 : 		 Новая песня THE VISION BLEAK

2 авг 2013 : 		 Новый альбом THE VISION BLEAK выйдет в сентябре

10 мар 2013 : 		 THE VISION BLEAK начали запись

30 дек 2010 : 		 Совместное выступление THE VISION BLEAK и Niklas'а Kvarforth'а

26 мар 2010 : 		 Тизер и песня THE VISION BLEAK

8 фев 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома THE VISION BLEAK

14 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома THE VISION BLEAK

23 ноя 2009 : 		 Новый альбом THE VISION BLEAK выйдет в марте

2 июл 2007 : 		 THE VISION BLEAK завершили работу над новым альбомом

25 янв 2007 : 		 THE VISION BLEAK готовят третий альбом

4 авг 2005 : 		 THE VISION BLEAK: темное путешествие в Карпаты
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|||| 22 фев 2024

Новое видео THE VISION BLEAK



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Weird Tales Chapter II, новое видео THE VISION BLEAK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Weird Tales.




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