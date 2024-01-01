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SLAYER вернулись!
65
Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст...
36
Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш...
23
AMORPHIS начнут запись в конце года
21
GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ...
18
все новости группы
The Vision Bleak
Германия
Gothic Metal
http://www.the-vision-bleak.de
Myspace:
http://www.myspace.com/thevisionbleak
Facebook:
https://www.facebook.com/thevisionbleak.official/
22 фев 2024
:
Новое видео THE VISION BLEAK
16 янв 2024
:
Видео с текстом от THE VISION BLEAK
2 июн 2016
:
Новая песня THE VISION BLEAK
5 май 2016
:
Видео с текстом от THE VISION BLEAK
3 сен 2013
:
Новое видео THE VISION BLEAK
22 авг 2013
:
Новая песня THE VISION BLEAK
2 авг 2013
:
Новый альбом THE VISION BLEAK выйдет в сентябре
10 мар 2013
:
THE VISION BLEAK начали запись
30 дек 2010
:
Совместное выступление THE VISION BLEAK и Niklas'а Kvarforth'а
26 мар 2010
:
Тизер и песня THE VISION BLEAK
8 фев 2010
:
Обложка и дата выхода нового альбома THE VISION BLEAK
14 янв 2010
:
Трек-лист нового альбома THE VISION BLEAK
23 ноя 2009
:
Новый альбом THE VISION BLEAK выйдет в марте
2 июл 2007
:
THE VISION BLEAK завершили работу над новым альбомом
25 янв 2007
:
THE VISION BLEAK готовят третий альбом
4 авг 2005
:
THE VISION BLEAK: темное путешествие в Карпаты
22 фев 2024
Новое видео THE VISION BLEAK
Weird Tales Chapter II, новое видео THE VISION BLEAK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Weird Tales.
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Сообщений нет