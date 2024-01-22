Вокалист DOPE за подкладки

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*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
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Dope

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Edsel Dope в недавнем интервью подкасту "Battleline" поддержал группы, использующее заранее записанный материал на концертах:

«Сейчас 2024 год, чувак. Простите, я знаю, что FOREIGNER были очень круты в 70-х, и они, наверное, выводили на сцену группу из 16 человек с бэк-вокалистами, чертовыми клавишниками и всем прочим, чтобы обеспечить эффект. Ну, сейчас 2024 год — вам больше не нужно все это дерьмо. Как насчет этого? Эффективность. Как насчет экономичности гастролей? Как насчет того, что мы не можем прокормить 26 человек. Когда Ronnie Radke [из FALLING IN REVERSE] едет на гастроли и хочет сыграть одну из своих хитовых песен, в которой 52 клавишных, целая струнная секция и все прочее дерьмо, это, типа, да, чувак, он нажмет на кнопку, и эта кнопка сделает всю работу, потому что это то, что технология делает за тебя.

Я понимаю, если группа — это просто диджей, и в ней нет вокалиста — я понимаю, но мне кажется, что этот аргумент [против использования бэк-треков] базируется не на этом. Мне кажется, что этот аргумент основан на глупом пуристском менталитете, который настолько устарел в своем мышлении и полагает: "Я вижу четырех парней на сцене, поэтому я должен слышать только то, что исходит от этих четырех людей, или инструменты, куски дерева, которые они держат в руках. Ну окей, чо».




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22 янв 2024
M
Mistis
Да есть же голограммы и фанера! Можно одновременно давать концерты в тысячах городов! Тем боле ИИ может каждый день по несколько альбомов писать! Пусть лучше музыканты на завод идут работать, а то их целыми группами содержать очень затратно.
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22 янв 2024
Орион
Mistis, "В человеке всё должно быть прекрасно: спецодежда, каска, удостоверение стропальщика, справочник по смазочным материалам... Иначе это не человек, а млекопитающее."©

просмотров: 207

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