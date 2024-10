сегодня



DOPE переиздают дебютный альбом



DOPE в честь 25-летия юбилейного альбома Felons and Revolutionaries шестого декабря выпустит юбилейную виниловую версию этого альбома:



“Pig Society”

“Debonaire”

“Everything Sucks”

“Sick”

“Kimberly’s Ghost”

“Spine For You”

“One Fix”

“Fuck Tha Police”

“Intervention”

“America The Pitiful”

“Shit Life”

“Wake Up”

“I Am Nothing”

“You Spin Me Round (Like A Record)”











