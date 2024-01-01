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2 Shadows

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Новая песня 2 SHADOWS



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"Mad God'', новая песня 2 SHADOWS, доступна для прослушивания ниже.

Glen Bridden: «Когда мы с Tryst написали песню "Mad God", мы вдохновились одноименным фильмом Фила Типпетта. Мы были потрясены апокалиптической антиутопической обстановкой и подачей элементов ужаса в фильме, и это подтолкнуло нас к тому, чтобы попробовать исследовать эти ощущения в музыке. Наша песня "Mad God" оказалась самой простой и легкой в написании, и после первого демо мы не внесли в нее много изменений.

Когда дело дошло до текста песни, я сосредоточился на диссонансе, который можно наблюдать в повседневной городской жизни, например, как одиноко вы можете чувствовать себя в густонаселенном районе и как часто люди успокаивают себя с помощью рецептурных препаратов и тому подобного. Кажется, что люди чувствуют себя более комфортно "под воздействием", и именно отсюда берет начало лирика "передозировка здравомыслия", в которой антиутопический ужас начинает проявляться и возвращаться на круги своя».

VancouverвЂ™s 2 SHADOWS Release New Track вЂњMad GodвЂќ




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