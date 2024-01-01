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BAT на Nuclear Blast Records



Группа BAT, в состав которой входят гитарист MUNICIPAL WASTE Ryan Waste на басу/вокале, заключила соглашение с Nuclear Blast Records:



Rayn: «После 14 лет работы с Nuclear Blast мы уже стали семьей. У меня не было никаких сомнений в том, чтобы взять Bat под свое крыло, когда придет время. Мы очень рады объединить усилия и планируем еще больше продвинуться вперед при поддержке лейбла. Вы можете ожидать новых гастролей по всему миру, а также новой музыки и визуальных эффектов уже в марте этого года. А пока продолжайте наслаждаться тяжелой музыкой и остерегайтесь летучих мышей!»







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