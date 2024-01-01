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*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
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Bat

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BAT на Nuclear Blast Records



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Группа BAT, в состав которой входят гитарист MUNICIPAL WASTE Ryan Waste на басу/вокале, заключила соглашение с Nuclear Blast Records:

Rayn: «После 14 лет работы с Nuclear Blast мы уже стали семьей. У меня не было никаких сомнений в том, чтобы взять Bat под свое крыло, когда придет время. Мы очень рады объединить усилия и планируем еще больше продвинуться вперед при поддержке лейбла. Вы можете ожидать новых гастролей по всему миру, а также новой музыки и визуальных эффектов уже в марте этого года. А пока продолжайте наслаждаться тяжелой музыкой и остерегайтесь летучих мышей!»

BAT Feat. MUNICIPAL WASTE Members Sign To Nuclear Blast Records




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