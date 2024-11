сегодня



"Horror Vision", новое видео BAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Under the Crooked Claw", релиз которого состоялся 17 мая:



“Una torcia illumina il cielo”

“Vampyre Lore”

“Rite For Exorcism”

“Streetbanger”

“Just Buried”

“Warshock”

“Horror Vision”

“Battered”

“Revenge Of The Wolf”

“Marauders Of Doom”

“Electric Warning”

“Bastardized Force”

“Final Strike”







