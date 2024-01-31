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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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Talisman

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31 янв 2024 : 		 Видео с текстом от TALISMAN

26 дек 2019 : 		 Видео с текстом от TALISMAN

17 июн 2014 : 		 TALISMAN отыграли специальное выступление памяти Марселя Якоба на SWEDEN ROCK FESTIVAL

22 дек 2013 : 		 TALISMAN отыграют специальное выступления памяти Марселя Якоба на SWEDEN ROCK FESTIVAL

8 авг 2012 : 		 Переиздание альбомов TALISMAN в сентябре

23 июл 2009 : 		 Ушел из жизни MARCEL JACOB

15 мар 2009 : 		 TALISMAN планируют запись альбома

30 дек 2006 : 		 TALISMAN анонсировали последние гастроли

3 авг 2006 : 		 Новый альбом TALISMAN вобрал все лучшее

22 июл 2006 : 		 TALISMAN о своем новом альбоме

23 янв 2006 : 		 TALISMAN пишут новый материал
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Видео с текстом от TALISMAN



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30 января 2024 года Марселю Якобу исполнилось бы 60 лет.

Мы хотим привлечь внимание к проблеме психического здоровья. Слишком много людей слишком рано покидают своих близких и друзей.

Марсель Якоб основал группу TALISMAN в 1989 году, после того как поиграл с John Norum, Yngwie Malmsteen и ранними EUROPE. TALISMAN добились большого успеха с песней "I'll Be Waiting" и выпустили несколько студийных и концертных альбомов. К сожалению, Марсель покончил с собой 21 июля 2009 года.

Оставшиеся участники TALISMAN, Jeff Scott Soto (вокал) и Pontus Norgren (гитара), написали песню "Save Our Love" как дань уважения и памяти Марселю Якобу и музыке, которую они создали вместе. Барабанщик TALISMAN, Jaime Borger, также играет на этой песне, а в качестве приглашенных гостей в ней участвуют Mic Michaeli из EUROPE на клавишных, Johan Niemann (EVERGREY) на басу и BJ (SOTO) на бэк-вокале.




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31 янв 2024
Corpsegrinder04
Да жаль мужика. Крутой музыкант и охуенный композитор. Первый альбом талисмана любимая тема из всего хард рока.
31 янв 2024
Nord61
Corpsegrinder04, жаль только, что они появились уже на излёте эры глэма. Музыка у Talisman офигенная была + один из лучших певцов в хард-роке. Года на три-четыре бы раньше - и бомбили бы по стадионам вместе с Бон Джови, Мотли Крю и Синдереллой.

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