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Видео с текстом от TALISMAN



30 января 2024 года Марселю Якобу исполнилось бы 60 лет.



Мы хотим привлечь внимание к проблеме психического здоровья. Слишком много людей слишком рано покидают своих близких и друзей.



Марсель Якоб основал группу TALISMAN в 1989 году, после того как поиграл с John Norum, Yngwie Malmsteen и ранними EUROPE. TALISMAN добились большого успеха с песней "I'll Be Waiting" и выпустили несколько студийных и концертных альбомов. К сожалению, Марсель покончил с собой 21 июля 2009 года.



Оставшиеся участники TALISMAN, Jeff Scott Soto (вокал) и Pontus Norgren (гитара), написали песню "Save Our Love" как дань уважения и памяти Марселю Якобу и музыке, которую они создали вместе. Барабанщик TALISMAN, Jaime Borger, также играет на этой песне, а в качестве приглашенных гостей в ней участвуют Mic Michaeli из EUROPE на клавишных, Johan Niemann (EVERGREY) на басу и BJ (SOTO) на бэк-вокале.







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