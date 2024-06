сегодня



Видео с выступления TALISMAN



Видео с выступления TALISMAN, состоявшегося в рамках Sweden Rock Festival, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Break Your Chains

Dangerous

Fabricated War

Humanimal (Live debut)

Mysterious (This Time It's Serious)

All or Nothing

If U Would Only Be My Friend

Comin' Home

Tears in the Sky

I'll Be Waiting

Standin' on Fire





