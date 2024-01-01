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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 25
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 22
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
*Возвращение THE KOVENANT 18
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Sometime In February

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Новое видео SOMETIME IN FEBRUARY



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"Hiding Place", новое видео группы SOMETIME IN FEBRUARY, доступно для просмотра ниже. Группа также заключила контракт с InsideOutMusic.

«Мы очень рады подписать контракт с ведущим мировым лейблом прогрессивной музыки InsideOutMusic. SOMETIME IN FEBRUARY не существовал бы без многих артистов, входящих в их реестр, и для нас большая честь встать рядом с ними. Томас Вабер уже некоторое время поддерживает и вдохновляет нас, и мы рады, что нашли подходящий момент для совместной работы и превращения InsideOutMusic в дом для следующей эры SOMETIME IN FEBRUARY»

Instrumental Prog Metal Band SOMETIME IN FEBRUARY Signs With InsideOutMusic, Launches




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