Новое видео SOMETIME IN FEBRUARY

"Hiding Place", новое видео группы SOMETIME IN FEBRUARY, доступно для просмотра ниже. Группа также заключила контракт с InsideOutMusic.



«Мы очень рады подписать контракт с ведущим мировым лейблом прогрессивной музыки InsideOutMusic. SOMETIME IN FEBRUARY не существовал бы без многих артистов, входящих в их реестр, и для нас большая честь встать рядом с ними. Томас Вабер уже некоторое время поддерживает и вдохновляет нас, и мы рады, что нашли подходящий момент для совместной работы и превращения InsideOutMusic в дом для следующей эры SOMETIME IN FEBRUARY»







