сегодня



Новое видео SOMETIME IN FEBRUARY



"Palantir", новое видео группы SOMETIME IN FEBRUARY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Where Mountains Hide, выходящего 21 марта на InsideOutMusic/Sony Music:



"Palantir"

"Mourning Bird"

"The Bad Fight"

"Outside In"

"What Was Heard"

"What Was Said"

"Phantom Sea"

"Bury You"

"Homeworld I: Green Mountain"

"Homeworld II: Dislodged"

"Funeral House"

"There Is Nothing Here But Technology" (Bonus Track)







+0 -0



просмотров: 54