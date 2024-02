сегодня



Новая песня NORTH SEA ECHOES



"Unmoved", новая песня проекта NORTH SEA ECHOES, в состав которого входят вокалист и гитарист FATES WARNING Ray Alder и Jim Matheos, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Really Good Terrible Things", релиз которого намечен на 23 февраля на Metal Blade:



01. Open Book

02. Flowers In Decay

03. Unmoved

04. Throwing Stones

05. Empty

06. The Mission

07. Where I'm From

08. We Move Around The Sun

09. Touch The Sky

10. No Maps







