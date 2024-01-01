Новое видео NORTH SEA ECHOES

"Throwing Stones", новое видео проекта NORTH SEA ECHOES, в состав которого входят вокалист и гитарист FATES WARNING Ray Alder и Jim Matheos, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Really Good Terrible Things", релиз которого состоялся 23 февраля на Metal Blade:
01. Open Book
02. Flowers In Decay
03. Unmoved
04. Throwing Stones
05. Empty
06. The Mission
07. Where I'm From
08. We Move Around The Sun
09. Touch The Sky
10. No Maps
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