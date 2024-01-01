сегодня



Новое видео NORTH SEA ECHOES



"Throwing Stones", новое видео проекта NORTH SEA ECHOES, в состав которого входят вокалист и гитарист FATES WARNING Ray Alder и Jim Matheos, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Really Good Terrible Things", релиз которого состоялся 23 февраля на Metal Blade:



01. Open Book

02. Flowers In Decay

03. Unmoved

04. Throwing Stones

05. Empty

06. The Mission

07. Where I'm From

08. We Move Around The Sun

09. Touch The Sky

10. No Maps







+0 -0



просмотров: 103

