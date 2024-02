сегодня



Видео с текстом от ATROPHY



ATROPHY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Punishment For All", которая взята из первого за 34 года студийного альбома "Asylum", выходящего 15 марта на Massacre Records.



Трек-лист:



01. Punishment For All

02. High Anxiety

03. Seeds Of Sorrow

04. Distortion

05. Bleeding Out

06. American Dream

07. Close My Eyes

08. The Apostle

09. Five Minutes 'Til Suicide







