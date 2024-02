22 фев 2024



Видео с текстом от ATROPHY



ATROPHY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Punishment For All", которая взята из первого за 34 года студийного альбома "Asylum", выходящего 15 марта на Massacre Records.



Трек-лист:



01. Punishment For All

02. High Anxiety

03. Seeds Of Sorrow

04. Distortion

05. Bleeding Out

06. American Dream

07. Close My Eyes

08. The Apostle

09. Five Minutes 'Til Suicide https://atrophythrash.bandcamp.com







просмотров: 132