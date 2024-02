все новости группы







9 фев 2024 : Новая песня OMNIVIDE



сегодня



Новая песня OMNIVIDE



“Opulence”, новая песня группы OMNIVIDE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома A Tale Of Fire, выход которого запланирован на март:



“Clarity”

“Opulence”

“Desolate”

“A Tale Of Fire”

“Cosmic Convergence”

“Holy Killer”

“Death Be Not Proud”

“Stoned Dragon”







