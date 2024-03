6 мар 2024



Видео с текстом от OMNIVIDE



OMNIVIDE опубликовали официальное видео с текстом на песню “Cosmic Convergence”, которая взята из дебютного альбома A Tale Of Fire:



“Clarity”

“Opulence”

“Desolate”

“A Tale Of Fire”

“Cosmic Convergence”

“Holy Killer”

“Death Be Not Proud”

“Stoned Dragon”







просмотров: 126