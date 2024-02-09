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*Новая песня KERRY KING 50
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
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Benighted

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9 фев 2024 : 		 Новое видео BENIGHTED

7 июл 2023 : 		 Альбом BENIGHTED выйдет на виниле

1 июн 2022 : 		 Новое видео BENIGHTED

16 июл 2021 : 		 Видео с текстом от BENIGHTED

19 авг 2020 : 		 Новая песня BENIGHTED

10 апр 2020 : 		 Новый альбом BENIGHTED доступен для прослушивания

13 фев 2020 : 		 Вокалист HATEBREED на новом треке BENIGHTED

21 янв 2020 : 		 Новая песня BENIGHTED

20 дек 2019 : 		 Тизер нового альбома BENIGHTED

10 окт 2018 : 		 Новый EP BENIGHTED доступен для прослушивания

18 янв 2018 : 		 Новое видео BENIGHTED

2 фев 2017 : 		 BENIGHTED поменяли гитариста

20 янв 2017 : 		 Новое видео BENIGHTED

24 фев 2015 : 		 Концертный альбом BENIGHTED доступен для прослушивания

15 янв 2015 : 		 Концертные треки BENIGHTED

19 дек 2014 : 		 Концертный релиз BENIGHTED выйдет в феврале

10 фев 2014 : 		 Новый альбом BENIGHTED доступен для прослушивания

1 фев 2014 : 		 Новая песня BENIGHTED

8 янв 2014 : 		 BENIGHTED сменили басиста

8 фев 2012 : 		 Новое видео BENIGHTED

3 мар 2011 : 		 Новая песня BENIGHTED

20 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BENIGHTED

10 дек 2010 : 		 BENIGHTED на SEASON OF MIST

8 авг 2010 : 		 Гости на новом альбоме BENIGHTED
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Новое видео BENIGHTED



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“Scars”, новое видео группы BENIGHTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ekbom, выходящего 12 апреля на Season Of Mist:

“Prodrome”
“Scars”
“Morgue”
“Le Vice des Entrailles”
“Nothing Left To Fear”
“Ekborn”
“Metastasis”
“A Reason For Treason”
“Fame Of The Grotesque”
“Scapegoat”
“Flesh Against Flesh”
“Mother Earth, Mother Whore”

BENIGHTED Announce Ekbom Album; "Scars" Video Streaming




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9 фев 2024
x
xRReth
Уникальный случай (нет), когда один достаточно дуболомный участник сводит на нет усилия остальных.
За отсутствие креатива и откровенную хуету в куске 2:10 -2:38 хочется прям палочки засунуть в жопу.
Научись ты, блять, ещё чему-нибудь кроме гипербыстрого бластинга. Нахуй мне не были нужны на прошлом альбоме бласты в 320bpm при полной импотенции творческой мысли в партиях. И дальше нахуй нужны не будут.
С Фоули Benighted были квинтессенцией садистского угара, с Гулоном были машиной методичного расчленения, а с Паради это уже какая-то обычная дженерик долбилка, нет ни мрачного веселья и отмороженности, как раньше. Хотя вроде как гитарная работа вполне норм.
Прошлый-то альбом был безликой фигнёй, а сейчас ещё хуже.

просмотров: 176

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