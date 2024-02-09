Новое видео BENIGHTED

“Scars”, новое видео группы BENIGHTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ekbom, выходящего 12 апреля на Season Of Mist:
“Prodrome”
“Scars”
“Morgue”
“Le Vice des Entrailles”
“Nothing Left To Fear”
“Ekborn”
“Metastasis”
“A Reason For Treason”
“Fame Of The Grotesque”
“Scapegoat”
“Flesh Against Flesh”
“Mother Earth, Mother Whore”
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За отсутствие креатива и откровенную хуету в куске 2:10 -2:38 хочется прям палочки засунуть в жопу.
Научись ты, блять, ещё чему-нибудь кроме гипербыстрого бластинга. Нахуй мне не были нужны на прошлом альбоме бласты в 320bpm при полной импотенции творческой мысли в партиях. И дальше нахуй нужны не будут.
С Фоули Benighted были квинтессенцией садистского угара, с Гулоном были машиной методичного расчленения, а с Паради это уже какая-то обычная дженерик долбилка, нет ни мрачного веселья и отмороженности, как раньше. Хотя вроде как гитарная работа вполне норм.
Прошлый-то альбом был безликой фигнёй, а сейчас ещё хуже.