Новое видео BENIGHTED



“Scars”, новое видео группы BENIGHTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ekbom, выходящего 12 апреля на Season Of Mist:



“Prodrome”

“Scars”

“Morgue”

“Le Vice des Entrailles”

“Nothing Left To Fear”

“Ekborn”

“Metastasis”

“A Reason For Treason”

“Fame Of The Grotesque”

“Scapegoat”

“Flesh Against Flesh”

“Mother Earth, Mother Whore”







