5 мар 2024



Новая песня BENIGHTED



"Nothing Left To Fear" feat. Oli Peters, новая песня группы BENIGHTED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ekbom, выходящего 12 апреля на Season Of Mist:



“Prodrome”

“Scars”

“Morgue”

“Le Vice des Entrailles”

“Nothing Left To Fear”

“Ekborn”

“Metastasis”

“A Reason For Treason”

“Fame Of The Grotesque”

“Scapegoat”

“Flesh Against Flesh”

“Mother Earth, Mother Whore”







