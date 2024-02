сегодня



Новое видео SATANIC NORTH



War, новое видео SATANIC NORTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, релиз которого намечен на 19 апреля на Reaper Entertainment:



1. War

2. Arise

3. Village

4. Hatred and Blasphemy

5. Four Demons

6. Behind the Inverted Cross

7. Vultures

8. Wolf

9. Kohti Kuolemaa

10. Satanic North







+0 -1



просмотров: 162