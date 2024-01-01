Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео NIGHTWISH 39
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 23
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 23
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 22
*METALLICA 14 раз первая 20
*MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона 16
*BATTLE BEAST думают о новом материале 16
*Никакого альбома KREATOR до 2026 года! 15
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео NIGHTWISH 39
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 23
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 23
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 22
[= ||| все новости группы



*

Satanic North

*
| - |

|||| сегодня

PETRI LINDROOS о появлении SATANIC NORTH



zoom
PETRI LINDROOS в рамках недавнего интервью рассказал о том, как появился проект SATANIC NORTH:

«Однажды в баре на заднем плане играли Immortal. Это послужило поводом для разговора: а стоит ли нам создавать блэк-металл группу? И все сказали "да". И вот, спустя несколько лет, у нас выходит дебютный альбом. Все (в группе) искренне любят блэк-метал-сцену 90-х, музыку того времени, и мы хотели создать свою версию этого»

ENSIFERUM / WARMEN Frontman PETRI LINDROOS On The Birth Of SATANIC NORTH - "There Was An Incident In A Bar Where IMMORTAL Was Playing In The Background" (Video)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 18

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом