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PETRI LINDROOS о появлении SATANIC NORTH



PETRI LINDROOS в рамках недавнего интервью рассказал о том, как появился проект SATANIC NORTH:



«Однажды в баре на заднем плане играли Immortal. Это послужило поводом для разговора: а стоит ли нам создавать блэк-металл группу? И все сказали "да". И вот, спустя несколько лет, у нас выходит дебютный альбом. Все (в группе) искренне любят блэк-метал-сцену 90-х, музыку того времени, и мы хотели создать свою версию этого»







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