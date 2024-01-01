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Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст...
36
Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш...
23
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18
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AMORPHIS начнут запись в конце года
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Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст...
36
Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш...
23
GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ...
18
NILE готовы к сведению
17
AMORPHIS начнут запись в конце года
16
все новости группы
Crossfaith
Япония
Metal Core
http://www.crossfaith.jp/
Facebook:
https://www.facebook.com/crossfaithofficial
20 фев 2024
:
Новое видео CROSSFAITH
24 авг 2022
:
Концертное видео CROSSFAITH
16 фев 2022
:
Новое видео CROSSFAITH
9 сен 2021
:
Новая песня CROSSFAITH
10 апр 2020
:
Новый ЕР CROSSFAITH выйдет весной
12 сен 2018
:
Новое видео CROSSFAITH
26 июл 2018
:
Новое видео CROSSFAITH
12 июл 2018
:
Новая песня CROSSFAITH
16 июн 2018
:
Новый альбом CROSSFAITH выйдет летом
7 июн 2018
:
Новая песня CROSSFAITH
5 фев 2017
:
Новый ЕР CROSSFAITH выйдет зимой
17 фев 2016
:
Новое видео CROSSFAITH
22 сен 2015
:
CROSSFAITH выпустили комикс
16 авг 2015
:
Новое видео CROSSFAITH
24 июл 2015
:
Новая песня CROSSFAITH
20 фев 2014
:
Новое видео CROSSFAITH
5 дек 2013
:
Новое видео CROSSFAITH
11 сен 2013
:
Новый альбом CROSSFAITH доступен для прослушивания
11 июл 2013
:
Новое видео CROSSFAITH
3 июл 2013
:
Новая песня CROSSFAITH
3 июн 2013
:
Новый альбом CROSSFAITH выйдет в августе
7 мар 2013
:
Новый альбом CROSSFAITH выйдет в июне
11 фев 2013
:
Новое видео CROSSFAITH
20 фев 2024
Новое видео CROSSFAITH
"Zero", новое видео группы CROSSFAITH, доступно для просмотра ниже.
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет